Antalya Havalimanı'nda Hortum Sebebiyle Servis Otobüsü Devrildi: 11 Yaralı
1 saat önce
Antalya Havalimanı'nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi: 11 yaralıANTALYA - Antalya Havalimanı'nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi.
Antalya
Havalimanı'nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi: 11 yaralı
ANTALYA - Antalya Havalimanı'nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi. Servis otobüsünde bulunan 3 yer hizmetleri görevlisi ve 8 yolcu yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale havalimanı içerisinde bulunan 112 ekipleri tarafından yapıldı. Antalya'da 2 gündür etkili olan kötü hava şartları bugün de hayatı olumsuz etkiledi. Sabah
erken saatlerde Kumluca
'da yaşanan hortumdan sonra bu kez Antalya Havalimanı üzerinde hortum yaşandı. Hortum nedeni ile havalimanı içerisinde bulunan bir servis otobüsü yan yattı. Olayda otobüsünde bulunan 8 yolcu ile 3 yer hizmetleri görevlisi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale havalimanı içerisinde bulunan 112 ekipleri tarafından yapıldı.İlk belirlemelere göre yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı bildirildi
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:02 Kaynak: İHA
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