Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak - Son Dakika Ekonomi

Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak

6 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genelhavacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale yapılacak.

Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel

havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale yapılacak.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum tarafından gerçekleştirilecek söz konusu ihale için istekliler 31 Ocak'a kadar teklif verebilecek.

İhale, kapalı zarf içinde teklif alınarak açık artırma usulüne göre yapılacak. İstekliler, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilecekleri ihale dosyasını KDV dahil 100 bin liraya alabilecek.

Geçici teminat tutarı 40 milyon avro olan ihale, 31 Ocak'ta DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Market poşetleri yeni yılda 30 kuruşa satılacak
Asgari ücrete yapılan zam sonrası kıdem tazminatına da yüzde 15 zam yapıldı Beşiktaş'ın kamp kadrosuna Muhayer Oktay ve Orkan Çınar alınmadı Silahlı soyguncu duyduğu ses sonrası arkasına bakmadan kaçtı

Son Dakika Haberleri
15:36 Kayseri'den Nijer'e küp şeker ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi
15:32 Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti - Son Dakika Ekonomi
15:30 Bursa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
15:22 Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi
15:22 KDV indirimleri Resmi Gazete'de - Son Dakika Ekonomi
13:31 Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 15:38:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]