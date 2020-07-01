Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi-Tekrar - Son Dakika

Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi-Tekrar

Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdiFRAPORT TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'nda, yurtdışına gidecek Türk vatandaşları ile tatile gelen yabancıların dönüşlerinde koronavirüs testi yaptırmaları için İl Sağlık Müdürlüğü'nce test merkezi kuruldu.

Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi

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FRAPORT TAV Uluslararası Antalya Havalimanı'nda, yurtdışına gidecek Türk vatandaşları ile tatile gelen yabancıların dönüşlerinde koronavirüs testi yaptırmaları için İl Sağlık Müdürlüğü'nce test merkezi kuruldu.

Koronavirüs salgınında 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normal süreçte, iç ve dış turizmin başlıyor olması nedeniyle Antalya Havalimanı'nda alınan önlemler kapsamında bir de koronavirüs PCR testlerinin yapılabileceği merkez kuruldu. Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1'inci Terminali'nin gelen yolcu çıkış kapısında kurulan 90 metrekarelik merkez, bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

İLK TEST KKTC KÜLTÜR ATAŞESİNE YAPILDI

Hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 20 personelin bulunduğu ve günlük 400-500 test kapasitesine sahip Test Merkezi'nin tanıtımı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından yapıldı. Merkezdeki ilk test ise KKTC'nin PSR testini zorunlu tutması nedeniyle, KKTC'ye tatile gidecek olan KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nda Eğitim ve Kültür Ataşesi Mehmet Savaş Kortay'a yapıldı.

1 TEMMUZ'DA DIŞ TURİZM BAŞLIYOR

Ülkemizde iç turizmin 1 Haziran'dan itibaren başlaması ve 1 Temmuz'dan itibaren de dış turizmin başlayacak olmasına dikkat çeken Dr. Ünal Hülür, turizmin başlamasıyla ilgili sağlık, dışişleri ve turizm bakanlarının üçlü toplantısı sonrasında özellikle yoğun havalimanlarıyla ilgili hızlıca Antalya, İstanbul gibi havalimanlarında laboratuvar çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

Dr. Ünal Hülür, 'Biz de Sağlık Bakanımızın talimatıyla Dış Hatlar gelen yolcu çıkış kapısında, özellikle PCR testini zorunlu kılan ülkelere gidecek hem kendi vatandaşımız hem de yabancıların bu alana gelerek kayıtlarını yaptırıp, sonrasında PCR örnekleri alınacak. Örneğin KKTC Başkonsolosluğumuzun kültür ataşesi buradan örneğini alıp akşam sonucunu vereceğiz ve Mersin'deki kapıdan çıkışını yapabilecek. Dolayısıyla kolaylık oldu" dedi.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Test merkezinin şu anda ortalama gelen yolculara göre ayarlandığını belirten Hülür, 'Şöyle bir yol izleyeceğiz. Pasaport öncesinde termal kameramız var, Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğümüze bağlı, hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlar görev yapıyor. Termal kamerada ateşi veya herhangi bir bulgusu olan kişiler orada izole odamız var, muhafaza edilip, buradan ekip gidip örneğini alabilecek. Dolayısıyla o kişiler de izole bir şekilde otellerine gönderilecek. Test sonuçları çıktığında eğer pozitif ise biz onları hastaneye alacağız. Onun temaslarını takip edeceğiz" dedi.

DÜNYADAKİ EN UCUZ PCR TESTİ

Burada daha çok yurtdışına giden vatandaşlara ve yabancılara hızlıca hizmet edip PCR sonuçlarını vermeyi hedeflediklerini söyleyen Hülür, 'Giden yolcular için ülkelerden zorunluluk varsa zaten mecburen istiyorlar. Zaten buradaki hizmet isteğe bağlı olduğundan ücretli bir hizmet. Fiyat yabancılar için 15 Euro, vatandaşlarımız için 110 TL. Sayın bakanlarımız da bunu açıkladı. Dolayısıyla dünyadaki en ucuz PCR testi diyebiliriz" diye konuştu.

GÜNLÜK KAPASİTE 500

Havalimanındaki günlük test kapasitesinin 400-500 civarında olduğunu da söyleyen Hülür, 'Ama Antalya'da buranın dışında dört laboratuvarda daha test yapıyoruz. Toplamda onlarla birlikte 2 bin 500 kapasiteli bir şehiriz. Alanya'da, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, üniversite hastanemizde ve Halk Sağlığı Laboratuvarında 7-24 test yapılabiliyor. Burada da 7-24 test hizmeti verilecek" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda test merkezi hizmete girdi-Tekrar - Son Dakika

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