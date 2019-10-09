Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

9 dakika önce

Antalya Havalimanı'nda üstünde ve valizinde yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya Havalimanı'nda üstünde ve valizinde yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Hakkari'den Ankara aktarmalı olarak Antalya Havalimanı'na gelen İran uyruklu V.M'nin detaylı üst ve valiz aramasını yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Antalya, Hakkari, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı Antalya'da soğuk hava deposunda yangın Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 20:30:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]