Antalya Havalimanı'nın 2021 hedefi büyük, Nisan ayında hareketlilik başlayacak - Son Dakika

Antalya Havalimanı'nın 2021 hedefi büyük, Nisan ayında hareketlilik başlayacak

26.01.2021 10:30
Antalya Havalimanı'nın 2021 hedefi büyük, Nisan ayında hareketlilik başlayacak, System.String[]

Geçen sene pandemiye rağmen 10 milyona yakın yolcuya hizmet veren Fraport TAV Antalya Havalimanı 2021'de, turizmde rekor yılı olan ve 35 milyonu aşan yolcu trafiğinin gerçekleştiği 2019'un en az yarısına ulaşmayı hedefliyor.

Geçen sene pandemiye rağmen 10 milyona yakın yolcuya hizmet veren Fraport TAV AntalyaHavalimanı 2021'de, turizmde rekor yılı olan ve 35 milyonu aşan yolcu trafiğinin gerçekleştiği 2019'un en az yarısına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın dünyaya açılan kapısı olan Fraport TAVUluslararası Antalya Havalimanı'nın iki şirketi temsil eden eş genel müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz, pandeminin damga vurduğu 2020 yılını değerlendirdi, 2021 yılı hedeflerini anlattı.

10 milyona yakın yolcu

2020'de yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet verdiklerini belirten Deniz Varol, uluslararası uçuşlarda ise 3.3 milyona yakın turistin yurt dışından direkt Antalya'ya uçtuğunu söyledi. Varol, "Bunlar normal, alıştığımız Antalya performansının çok uzağında. 2020, dünyada benzeri görülmemiş bir yıl olarak tarihe geçti" dedi.

Önlemler dünyada yankı buldu

Türkiye'nin mart ortasında başlayan pandemi kriziyle birlikte çok çabuk reaksiyon gösterdiğine işaret eden Varol, Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından çok ciddi önlemler ve aksiyonlar alındığını, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü öncülüğünde havalimanlarında alınan önlemlerin tüm dünyada ciddi yankı bulduğunu söyledi.

Güven duygusu

Koronavirüs uygulamalarını dünyada ilk Türkiye havalimanlarının başlattığını belirten Deniz Varol, "Altını çizmek isterim, çok önemli bir hareketti. Turizm Bakanlığımızın Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamına da dahil edilerek genişletmiş olduk. Temmuz ortası başlayan, ağustos ortasında yoğunlaşan, özellikle Rus pazarıyla birlikte alınan bu önlemlerle turizmde verilen güven duygusu sayesinde çok ciddi geri bildirimler alındı" dedi.

3.3 milyon turist Antalya'ya indi

Mart, nisan, mayıs gibi aylarda sıfır operasyon olduğuna dikkat çeken Varol, "İyi bir yıl olmadı genel anlamda, en azından önümüzdeki yıllar için ciddi umut vaat eden bir operasyon sergiledik. 10 Ağustos'ta Rus operasyonu başladı, Ukrayna ve diğer ülkelerin katkısıyla 3.3 milyon civarında turist geldi. Bu önlemler çok yerinde ve zamanında hem Türkiye hem de havalimanlarımızda alındı" diye konuştu.

Nisanda hareketlik bekleniyor

Önlemlerin aksatmadan 2021 yılında da devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Varol, "2021 için turist sayısı anlamında hesap yapmıyoruz. Sadece tüm havalimanları ile değil tüm turizm sektörüyle de iletişim halindeyiz. Özellikle nisan ayıyla birlikte ciddi hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Dünya genelinde aşı gündeme geldiğinden bütün ülkeler çok ciddi pozitif reaksiyon gösterdi. Çok ciddi gelişmeler görüyoruz" dedi.

2019 rakamlarına yaklaşma

Şubat, mart, nisan aylarına doğru pozitif görüntünün artarak devam edeceğini, sezona daha umutlu girileceği beklentisi olduğunu açıklayan Varol, şunları söyledi: "Tabi ki 2019 rakamları olmasa bile yaklaşmayı hedefliyoruz. Covid-19 önlemleri kapsamında bugüne kadar hiç öngörülmeyen farklı yatırımlar yapıldı. Telafi etmemiz gereken çok ciddi bir geri dönüşüme ihtiyacımız var turizm potansiyeli olarak."

60 bin turiste PCR testi

Antalya Havalimanı'nın tüm Türkiye'nin turizm nabzını tuttuğunu belirten Varol, "Covid-19'a yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Türkiye'de havalimanları içinde en büyük PCR test laboratuvarı Antalya Havalimanı'nda. Yaklaşık 60 bin turiste test yapıldı. 7-24 hizmet veriliyor ve 2021'de de devam edecek. Bu sene Dış Hatlar Terminal2'yi daha erken açabiliriz ve PCR test hizmetini burada da düşünüyoruz" dedi.

2020 kaybı yüzde 70

2020'de bir önceki yıla göre yolcu trafiğinde yüzde 70 kayıp yaşadıklarını açıklayan Bilgihan Yılmaz ise, "Pandemi başladığında yüzde 30'luk performansı yakalayabileceğimizi düşünmüyorduk. O açıdan büyük bir başarı elde ettik. Yaz başı kapalı geçti, o yüzden yüzde 30'luk performansı da başarı olarak algılıyoruz. Eylül ayına baktığımızda, mesela rekor yılı 2019'un yüzde 50'sine ulaştık. Pandemi ortamında bu ciddi bir rakam" diye konuştu.

2021'de en az ikiye katlarız

Bilhassa Rus trafiğinin etkili olduğunu anlatan Yılmaz, Rusya 2019'da toplam trafiğin yüzde 37'si iken 2020'de yüzde 50'lere dayandığını ve diğerlerine göre daha fazla toparlanma gösterdiğini söyledi. 2021 yılı beklentisinin ise 2020'den çok daha iyi olduğunu kaydeden Yılmaz, "En az ikiye katlarız diye beklentimiz var. Aşılar bu ümidimizin bir parçası" dedi.

Aşı prosedürü başladı

Rusya ve Avrupa gibi büyük pazarlarda aşılama prosedürlerinin başladığını aktaran Yılmaz, "Bunların sonucunda seyahat uyarılarının daha da azalacağı ve seyahatin yaz aylarında mümkün olacağını görüyoruz. Bunun da bize yansıması tabi ki olumlu olacaktır. Yaz aylarıyla ilgili umutlu olsak da önümüzdeki kış aylarında bir canlılık beklemiyoruz" diye konuştu.

TUI mayıs kapasitesinin yarısını sattı

Bu yılki beklentileri doğrulayan rakamlar olduğunu da anlatan Yılmaz, dünyanın en büyük seyahat acentelerinden TUI'nin, Akdeniz için mayıs ayının yüzde 50 kapasitesini sattığını açıkladığını söyledi. Mayıs ayının bir başlangıç olduğunu, yaz aylarında daha büyük rakamlara ulaşacaklarına inandıklarını söyleyen Yılmaz, Almanya'da yapılan bir araştırmadan da örnek verip şunları kaydetti: "Almanların yüzde 42'si yaz aylarında sınırlamasız seyahat yapabileceklerine inanıyor. Tabi ki bu bir beklenti, gerçekleşmeyebilir de ama insanların ümitli olduğunu ve bizim de buna bağlı ümitli olduğumuzu söyleyebilirim."

Mehmet ÇINAR - DHA

Türkiye, Antalya, Turizm, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Antalya Havalimanı'nın 2021 hedefi büyük, Nisan ayında hareketlilik başlayacak - Son Dakika Magazin


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