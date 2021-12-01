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Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı - Son Dakika

Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı

01.12.2021 14:14

"Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ve iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması" ihalesinde en yüksek teklifi 7 milyar 250 milyon avro ile TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı sundu.

"Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ve iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması" ihalesinde en yüksek teklifi 7 milyar 250 milyon avro ile TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı sundu.

İhale Komisyonu ve Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Dairesi Başkan Vekili Gülnur Uzaldı, Devlet Hava Maydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğündeki ihalede yaptığı konuşmada, havacılık sektörüne kazandırılan 18 KÖİ projesinden 10'unun yap-işlet-devret modeli i, 8'inin ise mevcut tesislerin işletilmesine yönelik kiralama projesi olduğunu bildirdi.

Uzaldı, projenin iç hatlar ve 2. dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3. dış hatlar terminali ve genel havacılık terminali, VIP terminali ve Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içerdiğini söyledi.

Kira konusu tesislerin yapım süresinin 36 ay, işletme süresinin de 25 yıl olacağını dile getiren Uzaldı, ihaleye ilişkin 8 firmanın dosya satın aldığını, 3 firmanın ise yer görme belgelerini onaylattığını kaydetti.

İhaleye Vnucovo-İntekar ile TAV-Fraport iş ortaklıkları teklif verdi

İhale Komisyon Başkan Yardımcısı ve Satın Alma ve İkmal Daire Başkanı Ömer Gönül de ihale sürecinin komisyon tarafından yürütüleceğini belirterek, "İhale için Vnucovo Uluslararası Havalimanı AŞ-İntekar Yapı Turizm ile TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı teklif verdi." ifadelerini kullandı.

Komisyon daha sonra firmaların teklif dosyalarını açarak, şartnameye uygunluğunu kontrol etmesinin ardından firmaların iç teklif zarfları açıldı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması işi için Vnucovo Uluslararası Havalimanı AŞ-İntekar Yapı Turizm iş ortaklığı 5 milyar 250 milyon avro, TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı ise 5 milyar 750 milyon avro teklif verdi.

Söz konusu iş için Vnucovo Uluslararası Havalimanı AŞ-İntekar Yapı Turizm iş ortaklığı 783 milyon 400 bin avro, TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı ise 765 milyon 252 bin 109 avro tutarında yatırım taahhüdünde bulundu.

Daha sonra ihalenin açık artırma bölümüne geçildi. 12 tur süren açık artırmada, 7 milyar 250 milyon avroyla en yüksek teklifi TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı verdi.

"Antalya Havalimanı, bölgenin en büyük turizm hubı olacak"

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin de ihalenin ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz vizyonu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının isabetli politikalarından aldıkları ilham ve güçle Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Keskin, "İhale dosyasını Malezya, Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye'den firmalar satın aldı. Bu, ülke ekonomisine ve büyümesine olan güvenin göstergesidir." diye konuştu.

Antalya Havalimanı'nın 25 yıla, "yenilenen yüzü ve karışlanan ihtiyaçlarıyla hazırlıklı gireceğini" anlatan Keskin, havalimanının bölgenin en büyük turizm "hub"ı olacağını bildirdi.

Şeffaf, açık ve rekabetçi bir şekilde yapılan ihaleye katılan firma yetkililerine teşekkür eden Keskin, tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle dünya markası olan Antalya'yı dünya turizminin başkenti yapacak yatırımlara imkan sağlayan ihalenin sonucunun hayırlı olmasını diledi.

Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı
Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı
Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı
Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı

Havacılık, Antalya, Turizm, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı - Son Dakika
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