Antalya Havalimanı Tüm Zamanların Uçak Trafiği Rekorunu Kırdı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı Tüm Zamanların Uçak Trafiği Rekorunu Kırdı

02.07.2023 19:36

Yılın ilk 6 ayında 5 milyon 523 turist ağırlayan Antalya'da, dün iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuş gerçekleşti. Bu sayede tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından bu müjdeli haberi duyurarak, turizm başta olmak üzere her alanda rekorlar kırmaya devam ettiklerini belirtti.

Antalya havalimanı tüm zamanların uçak trafiği rekorunu kırdı

İç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı

ANTALYA - Yılın ilk 6 ayında 5 milyon 523 turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya'da, dün iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı.

Turizmin başkenti Antalya'da turizm rekorları kırılmaya devam ediyor. 2023 yılına rekorlarla başlayan Antalya'da dün Antalya Havalimanımızda iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Rekorların şehri Antalya" başlığıyla duyuran Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Turizm başta olmak üzere her alanda rekorlar kırmaya devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Turizm Antalya Havalimanı Tüm Zamanların Uçak Trafiği Rekorunu Kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Havalimanı Tüm Zamanların Uçak Trafiği Rekorunu Kırdı - Son Dakika
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