Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hizmete açılıyor! Yolcu kapasitesi yüksek 2. havalimanı - Son Dakika
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Turizm

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hizmete açılıyor! Yolcu kapasitesi yüksek 2. havalimanı

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hizmete açılıyor! Yolcu kapasitesi yüksek 2. havalimanı

Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binaları bugün hizmete açılıyor. Havalimanının yıllık yolcu kapasitesini 82 milyona yükselttiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak." dedi. Uraloğlu ayrıca, Deniz Limanı'ndan Antalya Havalimanı'na uçak yakıtını taşımak için yeni bir boru hattı imal ettiklerini de aktardı.

12.04.2025 13:49  Güncelleme: 13:58
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Antalya Havalimanı yeni terminal binaları bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla saat 17.00'de hizmete açılıyor. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Antalya Havalimanı'mızın yeni terminal binalarının açılışını gerçekleştirerek, ülkemizin hem havacılık hem de turizm alanındaki önemli projelerinden birini daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hizmete açılıyor: Yolcu kapasitesi yüksek 2. havalimanı

"2024'TE 39 MİLYON YOLCUYA HİZMET ETTİ"

Havayolu sektörünün gücüne güç katacak Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesisleriyle sivil havacılık sektörünün gelişimi adına yeni bir imza daha attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Havalimanımız 2024 yılında direkt ve transit yolcular dahil olmak üzere toplamda 39,2 milyon yolcuya hizmet etti. Havalimanımızın sürekli artan yolcu talebi ve büyüyen turizm sektörümüz bize hep Antalya'da daha büyük bir yolcu kapasiteli tesislere ihtiyacımız olduğunu gösteriyordu." ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hizmete açılıyor: Yolcu kapasitesi yüksek 2. havalimanı

"DIŞ HATLARI 224 BİN, İÇ HATLARI 75 BİN METREKAREYE ÇIKARDIK"

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nı bu vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve süratle çalışmaları tamamladıklarını belirterek "Hizmete açacağımız yeni terminal binalarıyla; dış hatlar terminalini 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalini ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkardık." dedi.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hizmete açılıyor: Yolcu kapasitesi yüksek 2. havalimanı

"İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN SONRA 2. OLACAK"

Bakan Uraloğlu, genişleme projesi kapsamında yolcu kapasitesinde de 47 milyonluk bir artış olduğunun altını çizerek, "Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanımız yeni kapasitesiyle artık 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. Havalimanı olacak." açıklamasında bulundu.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hizmete açılıyor: Yolcu kapasitesi yüksek 2. havalimanı

"HAVALİMANI SAHASINA YENİ BİR BORU HATTI İMAL ETTİK"

Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapılan yatırımları güçlendirmek adına Antalya Havalimanı içerisinde uçak yakıtı taşımak için yeni bir boru hattı imal ettiklerini bildiren Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın Millî Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığına ait boru hattına entegre edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Deniz Limanı'ndan Antalya Havalimanı'na uçak yakıtını taşımak için havalimanı sahasında yeni bir boru hattı imal ettik. Boru hattı doğrudan terminal içindeki körüklere kadar uzanıyor. Böylece yıllık yaklaşık 60 bin tankerin giriş-çıkış trafiğini karayollarından kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hizmete açılıyor: Yolcu kapasitesi yüksek 2. havalimanı
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Son Dakika Turizm Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hizmete açılıyor! Yolcu kapasitesi yüksek 2. havalimanı - Son Dakika

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