Antalya Havalimanında 310 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Antalya Havalimanında üzerinde 310 gram esrar ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekiplerince, havalimanında uyuşturucu nakline yönelik 20 gün süren çalışma kapsamında 283 uçak kontrol edildi.



İç hatlar terminalinde yapılan kontrollerde İstanbul'dan gelen D.A.'nın üst aramasında 310 gram toz esrar ele geçirildi.



D.A, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapmak suçundan gözaltına alındı.