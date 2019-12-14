Antalya Havalimanında uyuştucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Havalimanında uyuştucu operasyonu - Son Dakika

Antalya Havalimanında uyuştucu operasyonu

7 saat önce

Antalya Havalimanı'nda, valizlerinde yapılan aramada 3 kilo 92 gram eroin ele geçirilen İran uyruklu 2 uyuşturucu kuryesi tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda, valizlerinde yapılan aramada 3 kilo 92 gram eroin ele geçirilen İran uyruklu 2 uyuşturucu kuryesi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek iç hatlar yolcu terminalinde İran uyruklu A.A.S ve B.D'ye detaylı üst ve valiz aramasını yaptı. Şüphelilerin yanındaki 3 valizin duvar bölümüne zulalanarak saklanmış halde şeffaf poşet içerisine 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi.

'Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Nakletmek, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılan 2 şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, ekiplerin, koordineli şekilde İran'dan gelerek Van ve Hakkari'deki sınır kapılarından ülkemize giriş yaptıklarını 2 şüphelinin gerek yutmak gerekse de zulalı valiz içerisinde gizledikleri uyuşturucu maddeleri kurye olarak Antalya'ya getirdikleri belirledi.

(İHA)

Antalya Havalimanında uyuştucu operasyonu

Antalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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