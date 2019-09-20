Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

1 saat önce

Antalya Havalimanında narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Antalya Havalimanında narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri Antalya Havalimanını kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve guruplara yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda havayolu ile İran'dan Van'a oradan da Antalya'ya gelen yolcular üzerinde risk analizine dayalı olarak yapılan çalışmada, İran uyruklu H.E. ve S.G. isimli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda valize gizlenmiş vaziyette 3 kilo 5 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan H.E. ve S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Narkotik, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı
Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]