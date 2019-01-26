Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanını Hortum Vurdu, Otobüs Böyle Devrildi, Uçaklar Sürüklendi ((Dha Özel...

Antalya Havalimanını Hortum Vurdu, Otobüs Böyle Devrildi, Uçaklar Sürüklendi ((Dha Özel...

36 dakika önce

Antalya'da bugün etkili olan hortum ve fırtına havalimanında hasara yol açtı.

Antalya Havalimanını Hortum Vurdu, Otobüs Böyle Devrildi, Uçaklar Sürüklendi ((Dha Özel..., System.String[]
Antalya'da bugün etkili olan hortum ve fırtına havalimanında hasara yol açtı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, hortumun yolcu otobüsünü devirdiği saniyeler, anbean kaydedildi. Şiddetli fırtına ve hortum, havalimanında park halindeki uçakları da sürükledi. Hortumun direkleri devirdiği, önüne gelen her şeyi sürüklediği o anlarda, çevredekiler ise  büyük panik yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:32 Kaynak: DHA

DHA, Antalya, Güncel
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