Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanını Hortum Vurdu, Otobüs Böyle Devrildi, Uçaklar Sürüklendi )-2

Antalya Havalimanını Hortum Vurdu, Otobüs Böyle Devrildi, Uçaklar Sürüklendi )-2

17 dakika önce

Antalya Havalimanını hortum vurdu, otobüs böyle devrildi, uçaklar sürüklendi ((DHA ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ))-2(Tür: Yurt)

Antalya Havalimanını hortum vurdu, otobüs böyle devrildi, uçaklar sürüklendi ( (DHA ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ))-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:56 Kaynak: DHA

DHA, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı

Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı Fenerbahçeli Victor Moses, Takımla İlk Antrenmanına Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:13:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Havalimanını Hortum Vurdu, Otobüs Böyle Devrildi, Uçaklar Sürüklendi )-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]