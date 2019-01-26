Antalya Havalimanını Hortum Vurdu, Otobüs Böyle Devrildi, Uçaklar Sürüklendi )-2
17 dakika önce
Antalya Havalimanını hortum vurdu, otobüs böyle devrildi, uçaklar sürüklendi ((DHA ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ))-2(Tür: Yurt)
Antalya
Havalimanını hortum vurdu, otobüs böyle devrildi, uçaklar sürüklendi ( (DHA
ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ))-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:56 Kaynak: DHA
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