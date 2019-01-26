Antalya Havalimanını Hortum Vurdu, Otobüs Böyle Devrildi, Uçaklar Sürüklendi )

Antalya'da bugün etkili olan hortum ve fırtına havalimanında hasara yol açtı.

Antalya'da bugün etkili olan hortum ve fırtına havalimanında hasara yol açtı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, hortumun yolcu otobüsünü devirdiği saniyeler, anbean kaydedildi. Şiddetli fırtına ve hortum, havalimanında park halindeki uçakları da sürükledi. Hortumun direkleri devirdiği, önüne gelen her şeyi sürüklediği o anlarda, çevredekiler ise büyük panik yaşadı.

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