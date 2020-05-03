ANTALYA Havuzda mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Havuzda mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

ANTALYA'da ihbar üzerine hayvan kurtarmaya giden itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan iki yavru kedi için havuza merdiven bıraktı. Kediler, kendiliğinden havuzdan çıktı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2051 Sokak üzerinde bir pansiyonun havuzunda meydana geldi. İki yavru kedinin pansiyona ait boş havuzdan çıkamadığını görenler itfaiyeden yardım istedi. Polisle birlikte belirtilen adrese giden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurtarma ekipleri, havuzun yanındaki merdiveni boş havuzun içine bırakarak beklemeye başladı. Bir süre sonra kediler merdivene çıkarak havuzdan kurtuldu.