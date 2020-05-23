Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100'den fazla doğum gerçekleşti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyarete kapatılan Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100'ün üzerinde doğumun gerçekleştiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele döneminde 100'ün üzerinde yeni doğumun gerçekleştiği hayvanat bahçesinde, veteriner hekimlerin kontrolünde çalışmalar devam ediyor.

Doğan yeni üyeleriyle her geçen gün daha da genişleyen hayvanat bahçesinde, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Hayvanat bahçesi, dünyaya gelen yeni üyeleriyle kapılarını ziyaretçilerine açacağı günü bekliyor.