Antalya Hayvanat Bahçesi'nde yaralı veya hasta 120 yırtıcı ve yaban hayvanı tedavi edildi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mart ayından bu yana 120 yaralı ve hasta hayvanın tedavisini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 140 türde bin 580 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat Bahçesinde hayvan türü ve sayılarını artırmaya yönelik çalışmalar sürerken, yaralı ve hasta hayvanların da bakım ve tedavisi yapılıyor.

Buraya son üç ayda getirilen yaralı veya hasta 120 yırtıcı ve yaban hayvanının tedavisi gerçekleştirilerek, doğaya bırakıldı.

Baykuş, leylek, martı, tavşan, ördek, sincap, karga, kerkenez, su kaplumbağası gibi birçok yırtıcı ve yabani hayvanın tedavisini yapan ekipler, uzuv kaybı bulunan ve doğada yaşayamayacak olan hayvanların bakım ve korumalarını ise hayvanat bahçesinde yapıyor.