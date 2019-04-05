Antalya Hayvanat Bahçesinden Kaçan Kurdun İzini, Asılsız İhbarlar Kaybettiriyor

Hayvanat bahçesinden kaçan kurdun izini, asılsız ihbarlar kaybettiriyor
ANTALYA'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdu arama çalışmaları gece gündüz sürerken, vatandaşlardan gelen asılsız ihbarlar ekiplerin işini zorlaştırdı. Bazı vatandaşların sokak köpeklerinin fotoğrafını çekerek kurt gördükleri yönde ihbarda bulundukları öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
'nde uzun süredir beslenen kurtlardan 2 yaşındaki dişi olanı, diğerleriyle sürekli boğuşması üzerine başka bir kafese nakledildi. Nakledildiği kafesten 5 gün önce akşam saatlerinde kaçan dişi kurt, kısa sürede ormanlık alanda izini kaybettirdi. Hayvanat bahçesine bağlı ekipler başta olmak üzere polis ve jandarma ekiplerinin de çevrede başlattığı arama çalışmaları 5'inci günü geride bıraktı. Kurtla ilgili şu ana kadar tesadüfen yolda kurdu görüntüleyen bir vatandaş dışında izine rastlayan olmadı. Kurdu arama çalışmaları hem gündüz hem gece saatlerinde devam ediyor.
ASILSIZ İHBARLAR İŞLERİ ZORLAŞTIRDI
2 yaşındaki kurtla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Kurdun hayvanat bahçesinde dünyaya geldiği ve bakıcılarla sürekli iç içe olması nedeniyle yırtıcı özelliklerini kaybettiği, çoğunlukla insanlardan kaçtığı öğrenildi. Diğer yandan arama çalışmalarına destek vermek maksadıyla çok sayıda vatandaş ihbarı geldiği, ancak tamamına yakınının asılsız olduğu ve ihbarların arama çalışmalarını yürüten ekiplerin işini zorlaştırdığı kaydedildi. Kurdu Kemer
'de, Burdur
karayolu üzerine gördüğünü ifade ederek ihbarda bulunanlar olduğunu belirten ekipler, kurdun o kadar uzak mesafeleri kısa sürede katetmesinin imkansız olduğunu anlattı. Ekipler, kendilerine gelen ihbarlardaki fotoğrafların sokak köpeklerine ait olduğunu ifade etti.
Elektrikli tellerle çevrili yuvada yaşayan 3 üyeli kurt ailesinin ise günlük yaşantılarına devam ettikleri görüldü. Tellere oldukça uzak mesafede duran kurt ailesini görmek isteyen ziyaretçilerin büyük çaba harcaması gerekiyor.