Antalya Hayvanat Bahçesinden Kaçan 'Kurt' Aranıyor
44 dakika önce
Hayvanat bahçesinden kaçan 'kurt' aranıyorAntalya'da, hayvanat bahçesindeki kafesten çıkıp ormanlık alana kaçan kurdun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Hayvanat bahçesinden kaçan 'kurt' aranıyor Antalya
'da, hayvanat bahçesindeki kafesten çıkıp ormanlık alana kaçan kurdun yakalanması için çalışmalar sürüyor. Döşemealtı
ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
'nde, dün gündüz saatlerinde kafesteki diğer kurtlarla boğuşan bir kurt, başka kafese alındı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, dün saat 16.30 sıralarında hayvanat bahçesi çitlerini aşarak çevredeki ormanlık alana kaçtı. Durumu fark eden hayvanat bahçesi görevlileri durumu polise haber vererek yardım istedi. Veterinerler ve polis, kaçan kurdun bulunması için çevrede arama çalışması başlattı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Gece geç saatlere kadar bölgede arama yapan ekipler, sabah saatkerinde yeni de arama çalışmalarına başladı. Görevliler, bölgeye yakın oturan çevre sakinlerini dikkatli olmaları ve kurdu görmeleri halinde polise bilgi vermeleri konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:41 Kaynak: DHA
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