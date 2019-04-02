Antalya Hayvanat Bahçesinden Kaçan 'Kurt' Aranıyor (Ek
39 dakika önce
Hayvanat bahçesinden kaçan 'kurt' aranıyor (EKKAÇAN KURDU VETERİNER HEKİM GÖRÜNTÜLEDİDöşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden dün saat 16.
Hayvanat bahçesinden kaçan 'kurt' aranıyor (EK
KAÇAN KURDU VETERİNER HEKİM GÖRÜNTÜLEDİ Döşemealtı
ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
'nden dün saat 16.30 sıralarında kafesinden çıkarak çitleri aşıp kaçan kurt, yoldan geçen veteriner hekim Ümit Yürekli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Burdur- Antalya karayolu kenarındaki kurdu saat 16.53'te görüntülediğini belirten Yürekli, Yol kenarında kurdu görünce çok şaşırdım. Durumu polise bildirdikten sonra cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştım. Bir süre karayolunda ilerledikten sonra ormanlık alana doğru gitti. Çevrede sokak köpeklerinin yanı sıra çok fazla uyaran olduğu için yerleşim yerlerine geleceğini tahmin etmiyorum. Ancak çevrede yaşayanların dikkatli olmasında fayda var dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:15 Kaynak: DHA
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