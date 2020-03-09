ANTALYA 'Hayvanlardaki koronavirüs insana bulaşmaz' - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA 'Hayvanlardaki koronavirüs insana bulaşmaz' - Son Dakika

ANTALYA 'Hayvanlardaki koronavirüs insana bulaşmaz'

7 saat önce

'Hayvanlardaki koronavirüs insana bulaşmaz' ANTALYA Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, kedi ve köpeklerde görülen koronavirüsün insandakinden çok farklı olduğunu söyledi, "Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz" dedi.

ANTALYA 'Hayvanlardaki koronavirüs insana bulaşmaz', System.String[]

'Hayvanlardaki koronavirüs insana bulaşmaz'

ANTALYA Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, kedi ve köpeklerde görülen koronavirüsün insandakinden çok farklı olduğunu söyledi, "Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, dünyanın çeşitli ülkelerine hızla yayılarak çok sayıda ölüme yol açtı. Evlerinde kedi ve köpek besleyen insanlar, besledikleri hayvanların taşıyıcı olma ihtimalinden dolayı endişelenmeye başladı. Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, kedi ve köpeklerde de koronavirüs olduğunu söyledi. Kedi ve köpekteki virüsün daha çok sindirim sistemindeki hastalıklara yol açtığını belirten Karabayoğlu, insandaki koronavirüsün solunum yolu hastalıkları belirtileriyle ortaya çıktığını anlattı. Kedi ve köpekteki koronavirüsün insandakine göre farklı olduğunu açıklayan Murat Karabayoğlu, "Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz" dedi.

İNSANDAKİNDEN FARKLI

Son dönemde dünya çapında etkili olan koronavirüsün evinde hayvan besleyenlerde tedirginlik yarattığını anlatan Murat Karabayoğlu, koronavirüsün kedi ve köpeklerde sindirim, insanlarda ise solunum yolu hastalıklarıyla belirti verdiğini söyledi. Karabayoğlu, "Kedilerde ve köpeklerde ayrı ayrı koronavirüse bağlı hastalıklar oluşabiliyor. Köpeklerde aşısı var. Kedilerde aşı hala bulunamadı. Koronavirüs taşıyıcısı kediler, daha sonra fip denilen çok ciddi bir hastalığa dönebiliyor. Kedi ve köpekteki koronavirüs, insandakinden çok farklıdır. Kesinlikle kedi veya köpekten insana koronavirüs bulaşması mümkün değil" diye konuştu.

AŞILARA ÖNEM VERİLMELİ

Murat Karabayoğlu, evde kedi ve köpek besleyenlere hayvanlarına aşı yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kedi ve köpeklerde oluşabilecek bazı rahatsızlıklar sonucunda insana bulaşabilen hastalıklar olabileceğini anlatan Karabayoğlu, "Evlerimizde beslediğimiz hayvanlar artık ailemizin bir üyesi haline geliyor. Beslediğimiz hayvanların ve kendi sağlığımızı korumak için onların aşılarına önem vermek zorundayız" dedi.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Dolmabahçe Sarayı'nda koronavirüs önlemi İspanya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı ikiye katlandı Koronavirüs Türkiye'de kolonya satışlarını patlattı

Son Dakika Haberleri
17:56 "Emeğin ve başarının simgesisiniz"
17:55 YUNAN TARAFINDAN SINIRDAKİ GÖÇMENLERE TARIM İLACI SIKILDI
17:55 İZMİR 'Göçmen çocuklarını Almanlaştırma planı olabilir'
17:55 ŞANLIURFA Otobüs durağında fünyeyle patlatılan şüpheli paket boş çıktı
17:55 İSTANBUL-KORONAVİRÜS KOLONYA SATIŞLARINI ARTIRDI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:01:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA 'Hayvanlardaki koronavirüs insana bulaşmaz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]