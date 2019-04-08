Antalya Hekimler, Onkoloji Hastaları İçin Tekne Turu Düzenledi

Antalya'da Medical Park Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'nde hizmet veren onkoloji hekimleri, tedavi gören hastalarına motivasyon için yat turu düzenledi.

Antalya'da Medical Park Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'nde hizmet veren onkoloji hekimleri, tedavi gören hastalarına motivasyon için yat turu düzenledi.



Setur Marina'da bir araya gelen yaklaşık 100 onkoloji hastası ve aileleri, Cruise Antalya teknesi ile denize açıldı. Yaklaşık 6 saat süren gezinin ilk rotası, Sıçan Adası oldu. Ardından rota, Düden Şelalesi ve Karpuzkaldıran'a çevrildi. Burada öğle yemeklerini yiyen hastalar, daha sonra hastanenin oluşturduğu gönüllü orkestra ve koronun seslendirdiği parçalar eşliğinde oynayarak stres attı. Turda gönüllerince eğlenen onkoloji hastaları, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.



1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve hastalara motivasyon kazandırmak için bir araya geldiklerini belirten Doç. Dr. Hasan Mutlu, onkolojinin dünyanın en önemli konularından birisi olduğunu söyledi.



'HASTALIKLARINI UNUTSUNLAR İSTİYORUZ'



Sağlık sorunları açısından kardiyovasküler hastalıklarla birlikte kanser hastalığının ilk iki sırayı paylaştığını ifade eden Mutlu, Tedavi gören hastalarımızla birlikte hastane dışı bir ortamda buluşmak ve onların hastalık dışı konularda sohbet etmelerini, hastalıklarını bir nebze olsun unutmalarını sağlamak istedik. Onlar da tedavi süreçlerinde motive olmayı başarabilirse her şey çok daha güzel olacak diye düşündük. Biz onlara yalnız olmadıklarını, bu yolda beraber yürüdüğümüzü hissettirmek istiyoruz. Bu tura bir hasta olarak değil, hasta ekibi olarak değil, bir aile olarak katıldık aslında. Beraber eğlenmek, farklı bir ortamda beraber olmak için bu turu düzenliyoruz açıklamasında bulundu.



'AÇIK HAVADA NEFES ALMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'



Onkoloji hastası Deniz Silahcı (26), turun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Silahcı, Denize açılmak, açık havada nefes almak bizim için zaten çok önemli. Yaz mevsimi de yavaş yavaş geldiği için daha çok önem arz ediyor bu etkinlikler. Yararlı ve planlı bir çalışma olmuş. Düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

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