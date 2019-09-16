Antalya helikopterli trafik denetiminde 30 sürücüye 20 bin tl ceza

Helikopterli trafik denetiminde 30 sürücüye 20 bin TL ceza

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopterle havadan yapılan trafik denetiminde kuralları ihlal ettiği belirlenen 30 sürücüye toplam 20 bin 329 TL ceza kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında, havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı. D-400 ve D-695 Karayolu, Manavgat, Evrenseki, Side ve Kızılağaç mevkilerinde gerçekleştirilen denetimde, trafik ekipleri yol güzergahı boyunca kurduğu uygulama noktasında kural ihlali yapan sürücüleri durdurdu.

Yapılan yol kontrollerinde, 30 araç sürücüsüne toplam 20 bin 329 TL para cezası kesilirken, 9 araç trafikten men edildi. Ayrıca yol kontrolü yapan askeri helikopterin personeli tarafından görülen orman yangını ilgili yerlere bildirildi. Yetkililer, helikopterle yapılan trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.