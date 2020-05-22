ANTALYA Helmut ve Angelika'nın ölümündeki sır gizemini koruyor - Son Dakika

Helmut ve Angelika'nın ölümündeki sır gizemini koruyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Alman Helmut (70) ve Avusturyalı Angelika'nın (50) birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmasındaki sır gizemini koruyor. Çiftin parmak izleri, kimliklerinin belirlenmesi için Almanya ve Avusturya büyükelçiliklerine gönderilecek.

Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında oturan yabancı uyruklu çiftten uzun süre haber alamayan komşuları, içeriden gelen kötü koku üzerine jandarmaya haber verdi. Geçen çarşamba günün saat 16.30 sıralarında olay yerine gelen jandarma ekipleri, uzun süre ziline bastıkları kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, biri kadın 2 kişinin cansız bedenlerini yatak odasında buldu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BİRLİKTE GÖMÜLMEK İÇİN NOT BIRAKMIŞLAR

Jandarma evde yaptığı aramada, çiftin cep telefonlarını su dolu bir kovaya atılmış halde buldu. Evde, üzerinde 'Bizi birlikte Side'ye gömün' yazılı bir de not çıktı. Çiftin dolaptaki kıyafetlerinin ise kesici aletle kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi. Jandarma, evde çifte ait herhangi bir kimlik belgesine ise ulaşamadı.

'MAHMUT' VE 'MEHTAP' ADINI KULLANIYORLAR

Komşuları ve çevredekiler, jandarmaya verdikleri ilk bilgide, cansız bedeni bulunan çiftin, sevgili olduğunu söyledi. Erkek olanın 70 yaşlarında Alman uyruklu, kadının ise 50 yaşlarında Avusturya uyruklu olduğu belirtildi. Adlarının 'Helmut' ve 'Angelika' olduğu öğrenilen çiftin komşularından, kendilerine 'Mahmut' ve 'Mehtap' olarak hitap etmesini istediğini söyledikleri de kaydedildi.

PARMAK İZLERİ İLGİLİ ÜLKELERE GÖNDERİLECEK

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Çiftin olay yeri inceleme ekipleri tarafından alınan parmak izleri, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, Almanya ve Avusturya büyükelçiliklerine gönderilecek. Yetkililer, Almanya ve Avusturya'dan gelecek parmak izleri sonuçlarına göre ölen çiftin kimliğinin ortaya çıkacağını belirtti.

OTOPSİ SÜRECİ BAŞLAMADI

Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen çiftin cenazelerine henüz otopsi yapılmadı. Adli tıp kurumunun otopsi işlemine başlayabilmesi için, cesetlerin bir yakını ya da tanıdığı tarafından teşhis edilmesi gerektiği belirtildi. Yaşlı çiftin kimlikleri belli olmadığı için herhangi bir akrabasına ya da tanıdığına ulaşılamadı. Adli Tıp Kurumu'nda yasal süre içinde kalacak olan cenazeler, akrabaları çıkmazsa, Antalya'da kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Birbirlerini çok sevdiği söylenen çiftin Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde çalıştığı, koronavirüs salgını sonrası işsiz kaldığı belirtildi. Son 5- 6 aydır da Manavgat'ta yaşayan çiftin bir haftadır ortalarda görünmediği öğrenildi. Diğer yandan Angelika'nın hasta olduğu için, Helmut'un ise 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkmadığı kaydedildi.