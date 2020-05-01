ANTALYA Hem telefonu çalındı hem 3 bin 150 lira ceza yedi - Son Dakika

Hem telefonu çalındı hem 3 bin 150 lira ceza yedi

Antalya'da oğlu Ali Küçük (5) ile alışveriş için başka bir mahalleye giden Özlem Mum, oğlunu otomobilde bıraktıktan sonra markete girdi. Alışveriş sonrası, oğlunun ağladığını gören Mum, küçük Ali'nin, cep telefonunu 14-15 yaşlarında bir kişinin elinden çaldığını söylemesi üzerine polisi aradı. Hırsızlıkla ilgili işlem yapan polis, başka bir mahalleye alışverişe gelmesinden dolayı Özlem Mum'a 3 bin 150 lira para cezası uyguladı. Kızılarık Mahallesi'ndeki evinden yoğurt ve peynir almak için saat 13.30 sıralarında oğlu Ali Çelik'i de yanına alarak çıkan Özlem Mum, otomobiliyle Yeşildere Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesine gitti. Oğlunu otomobilde bırakan Özllem Mum, alışveriş için markete girdi. Alışverişin ardından dışarı çıkan Özlem Mum, oğlunun ağladığını görünce nedenini sordu. Küçük Ali'nin, oyun oynadığı sırada cep telefonunu 14-15 yaşlarında bir kişinin elinden alıp kaçtığını söylemesi üzerine Özlem Mum, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili işlemin ardından, başka bir mahalleye alışveriş için gelmesinden dolayı Özlem Mum'a 3 bin 150 lira para cezası uyguladı. Özlem Mum bunun üzerine "Keşke polisi aramasaydık. Telefonun da taksidini yeni bitirmiştik. Daha kötü oldu bizim için" dedi. Mum ve oğlu, daha sonra evlerine gitti.