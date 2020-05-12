ANTALYA Hemşireler and içti - Son Dakika

ANTALYA Hemşireler and içti

Hemşireler and içtiAKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşireler, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek 'Hemşirelik Andı'nı okudu.

Hemşireler and içti AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşireler, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek 'Hemşirelik Andı'nı okudu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle H Blok Atrium alanında etkinlik düzenledi. Koronavirüs nedeniyle hastanede her bölümden toplam 54 sorumlu hemşire ve 4 koordinatör etkinliğe katıldı. Maskeleri ve cerrahi bonelerini takan hemşireler, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek konumlandı. Hemşireler hep bir ağızdan 'Hemşirelik Andı'nı okudu. Birbirlerini alkışlayan hemşirelere küçük mektuplar içerisinde notlar verildi. Etkinliğin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan 1500 fidanın Döşemealtı Düzlerçamı mevkiinde bulunan 'Akdeniz Üniversitesi Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı'nda temsili dikimi gerçekleşti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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