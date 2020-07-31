ANTALYA Herkesin ateşi ölçüldü, maskesiz girişe izin verilmedi - Son Dakika

ANTALYA Herkesin ateşi ölçüldü, maskesiz girişe izin verilmedi

Herkesin ateşi ölçüldü, maskesiz girişe izin verilmediAntalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ilçenin 7 ayrı noktasında oluşturduğu kurban kesim yerlerinde vatandaşlar, kesim noktalarına ateşi ölçülerek alındı.

Herkesin ateşi ölçüldü, maskesiz girişe izin verilmedi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ilçenin 7 ayrı noktasında oluşturduğu kurban kesim yerlerinde vatandaşlar, kesim noktalarına ateşi ölçülerek alındı. Maskesiz girişlere izin verilmezken, görevli personelin ve ilçe sakinlerinin kesim noktalarına her giriş ve çıkışında ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Kesim randevusunu bekleyenler için de sosyal mesafe kurallarına uygun noktalar oluşturuldu. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu Kurban Bayramı'nda ilçenin 7 farklı noktasında kurban kesim yeri oluşturdu. Bayındır ve Ermenek mahallelerinde bulunan kurban satış noktaları aynı zamanda kesim yeri olarak kullanılırken Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta kapalı pazarıyla birlikte Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinde de belediye ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi.

Bayram namazının ardından Muratpaşa Belediyesi'nin kurban kesim yerlerinde hareketlilik başlarken, uygulanan randevu sistemi sayesinde olası yığılmaların önüne geçildi. Bayram öncesinde Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler birimi Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevularını alan ilçe sakinleri verilen saatlerde kesim noktasına gelerek kurban ibadetini gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla tüm kesim yerlerinde, kesim alanları bariyerlerle çevrilip girişler tek noktaya indirildi. Görevliler dışında buraya sadece kurban kesimi için vekaletini veren kişilerin girişine izin verildi. Kesim noktalarına giren herkesin ateşi ölçülürken, kesim alanına maskesiz girişlere izin verilmedi. Kesim alanına her giriş ve çıkışta vatandaşların ve görevli personelin ellerini steril hale getirilmesi sağlanırken randevusunu bekleyen vatandaşlar için de sosyal mesafe kullarına uygun yerleştirilen masalarla bekleme noktaları oluşturuldu. Güzeloba kapalı pazar yerine kurbanlığını kestirmek için gelen Ayhan Çim, bayram öncesinde Turunç Masa'yı arayarak, kesim randevusunu aldığını söyledi. Kesim yerinde alınan önlemlerini son derece iyi olduğunu belirtirken, Bir yoğunluk, kargaşa yok. Güzel sıralanmış. Çok güzel olmuş dedi.

ANTALYA Herkesin ateşi ölçüldü, maskesiz girişe izin verilmedi

Koronavirüs, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:38

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Herkesin ateşi ölçüldü, maskesiz girişe izin verilmedi - Son Dakika
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