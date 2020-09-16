ANTALYA Hıdırlık Kulesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor - Son Dakika

ANTALYA Hıdırlık Kulesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor

Hıdırlık Kulesi'nde arkeolojik kazılar sürüyorAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin önemli simgelerinden biri olan tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışması sürüyor.

Hıdırlık Kulesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin önemli simgelerinden biri olan tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışması sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için hazırlanan proje kapsamında başlattığı kazı çalışması devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor.

TEMEL KALINTILAR İNCELENİYOR

Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda kulenin Kuzey ve Güneyinde iki açmada üst dolgu temizliği ve temel araştırma kazısı yapılıyor. Güney açmada iki ayrı yapıya ait temel kalıntılarıyla karşılaşıldığı, bu yapıların dönem ve işlevi ile ilgili çalışmaların açmalardaki ilerlemelere göre belirleneceği ifade edildi. Kuzey açmada ise bir temel kalıntısı belirlendiği kaydedildi. Uzmanlar bugüne kadar yürütülen çalışmalarda özgün bir taşınır buluntuya rastlanılmadığını ifade etti.

Kazıdan elde edilen veriler, MS II. Yüzyıl'da yapıldığı sanılan tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi projesine temel oluşturacak. Kazı çalışmaları 1 buçuk milyon liraya mal olacak.

ANTALYA Hıdırlık Kulesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, araştırma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Hıdırlık Kulesi'nde arkeolojik kazılar sürüyor - Son Dakika

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