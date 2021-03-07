Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor - Son Dakika

Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor

07.03.2021 09:13

Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyorANTALYA'da koronavirüs salgını öncesi gerçekleşen masalsı Hint düğünlerinin tekrar düzenlenmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor

ANTALYA'da koronavirüs salgını öncesi gerçekleşen masalsı Hint düğünlerinin tekrar düzenlenmesi için hazırlıklar tamamlandı. Pandemi nedeniyle uçuşların kapalı olduğu Hindistan ve İngiltere'ye hava trafiğinin açılmasıyla yurt dışı bağlantılı düğünlerde patlama bekleniyor.

Antalya başta olmak üzere Bodrum ve İstanbul'da büyük bütçeli Hint düğün organizasyonları gerçekleştiren Inventum Global'in kurucu ortağı Bünyat Özpak, koronavirüs nedeniyle kapalı olan Hindistan'dan ve Hintli nüfusun yoğunlukta olduğu İngiltere'den Türkiye'ye uçuşların açılmasının önemini anlattı.

DÜĞÜNLERİ PANDEMİ KURALLARINA GÖRE ORGANİZE EDECEĞİZ

Antalya ve çevresindeki beş yıldızlı otellerin pandemi önlemleriyle dünyada örnek gösterildiğini, bölge turizminin pandemi sınavını başarıyla geçtiğini hatırlatan Özpak, düğün organizasyonları için de tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Hindistan'da düzenlenen düğünlerin binlerce kişi yerine 100- 200 kişinin katılımıyla, küçük çapta yapıldığını anlatan Özpak, 'Burada yapılacak düğünleri pandemi önlemleri uygun şekilde organize etme kabiliyetine sahibiz. Uçuşlar açıldıktan sonra düğünlerimiz de başlayacak. 2021 yaz sezonu hazırlıklarımızı tamamladık. Beklentimiz düğünlerin başlaması için en önemli detay olan havayolu uçuşlarının açılması" dedi.

İNGİLTERE'DE YAŞAYAN HİNTLİLER DE ÖNEMLİ

İngilizlerin daha çok Marmaris ve bölgesindeki butik otellerdeki sade düğünlerle evlendiğini, bunun da bölge turizmi için önemli olduğunu anlatan Özpak, "2020 yılı 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası İngiltere'de yaşayan 3 ve 4'üncü kuşak Hint vatandaşlarının düğünlerine yoğunlaştık. İngiltere ile uçuş sıkıntımız olmadığı için organizasyonlar gerçekleştirebildik. Önceki yıllarda da Antalya'da gerçekleşen her 10 Hint düğününden 3'ü İngiltere merkezliydi" diye konuştu.

AŞIDAKİ GELİŞME TALEPLERE OLUMLU YANSIDI

Masalsı düğünlerin yeniden başlayacağı günü iple çektiklerini sözlerine ekleyen Özpak, 'Covid-19 salgınından en çok toplu organizasyonlar, konferanslar, kongre ve düğün organizasyonları etkilendi. Düğünler çok hareketliydi, pandemiyle birlikte duraksadı. Özellikle hava trafiğinin kapanmasıyla tamamen durdu. Planlanmış düğünlerimiz vardı, onları ileri tarihlere attık. Sektör olarak beklemedeyiz. Her gün bir şeylerin değiştiği dönemdeyiz. Aşı gelişmesi talep sayısını artırdı. Talepte ciddi artış var. Bunlar için en önemli unsur hava trafiği. Uçaklar uçmaya başlayınca bunları gerçekleştirebilecek potansiyeldeyiz. Antalya'da yaptığımız düğünler belli bir refah seviyesinin üzerinde gerçekleştirdiğimiz düğünler. Marmaris gibi yerlerde yapılanlar ise daha küçük ve butik düğünler" şeklinde konuştu.

UÇUŞLAR AÇILIRSA, 2021 SEZONUNDA HİNT DÜĞÜNLERİ PATLAR

Düğünlerin de kendi içinde ayrıştığını aktaran Bünyat Özpak, "Lüks düğünler dendiğinde İstanbul, Antalya ve Bodrum sıralaması yapıyoruz. Düğün turizmi 20 yılda yavaş yavaş oluştu. Belli bir refah seviyesindeki insanlar, yurt dışında düğün yapmanın farkındalığını yaşadı. Hindistan çok büyük bir coğrafya. 1.2 milyar nüfusa sahip bir ülke. Hintliler için doğumdan, ölüme kadar en önemli detay gerçekleştirdikleri düğünleri. Belli bir refah seviyesinin üzerindeki herkes düğünleri için büyük bütçeler ayırıyor. İngiltere'ye dönecek olursak, Hint diasporasının yoğun olduğu bir ülke. Birkaç yüzyıldır bu iki ülkenin ilişkisi var. İngiltere'de yaşayan Hintlilerin de çok düğününü yaptık" diye konuştu.

Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor

Koronavirüs, Antalya, England, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor - Son Dakika


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