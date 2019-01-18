Antalya Hırsızlık Keşfi Güvenlik Kamerasında
51 dakika önce
Hırsızlık keşfi güvenlik kamerasındaANTALYA'da açık balkon kapısından girdikleri 2 evden hırsızlığın yanı sıra 1 otomobil ve 1 motosiklet çalan 3 şüpheli, yakalandı.
Hırsızlık keşfi güvenlik kamerasında
ANTALYA'da açık balkon kapısından girdikleri 2 evden hırsızlığın yanı sıra 1 otomobil ve 1 motosiklet çalan 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden B.G'nin hırsızlık öncesi bisikleti ile sokakta keşif yapması kameralara yansıdı.
Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Muratpaşa
ve Kepez
ilçelerinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak, şüphelilerin B.G., F.K. ve M.B. olduğunu ortaya çıkardı. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin çeşitli suçlardan suç kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerden B.G'nin hırsızlık öncesi bisikleti ile sokakta keşif yapması kameralara yansıdı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:55 Kaynak: DHA
Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı
Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi