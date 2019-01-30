Son Dakika Haberleri: Antalya Hırsızlık Şüphelisi Çek Kardeşim, Düşmanlarım Yakışıklı Görsün

Antalya Hırsızlık Şüphelisi Çek Kardeşim, Düşmanlarım Yakışıklı Görsün

1 saat önce

Hırsızlık şüphelisi Çek kardeşim, düşmanlarım yakışıklı görsünAntalya'da park halindeki otomobilin kelebek camını kırıp hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi, operasyonla yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi Çek kardeşim, düşmanlarım yakışıklı görsün

Antalya'da park halindeki otomobilin kelebek camını kırıp hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi, operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O., görüntü alan gazetecilere, Çek kardeşim çek, düşmanlarım yakışıklı görsün diye seslendi.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki E.G'ye ait otomobilin kelebek camını kıran şüpheliler, 6 hoparlör çaldı. E.G.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Olayın yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin S.O., C.D. ve S.K. olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi saklandıkları yerde gözaltına aldı. Yaşının küçük olduğu tespit edilen C.D. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, S.O. ve S.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., kendisini görüntüleyen gazetecilere, Çek kardeşim çek, düşmanlarım yakışıklı görsün diye seslendi. Polis ekip otosuna bindirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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