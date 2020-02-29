Antalya hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü - Son Dakika
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Antalya hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü

6 saat önce

Hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştüANTALYA'da 3 ayrı iş yerinden ve park halindeki bir kamyonetten hırsızlık olayını gerçekleştiren Ü.Ş (40), polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü

ANTALYA'da 3 ayrı iş yerinden ve park halindeki bir kamyonetten hırsızlık olayını gerçekleştiren Ü.Ş (40), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kaçarken düşme anı kameralara yansıdı.

Hırsızlık olayları, 25 Şubat günü Muratpaşa ilçesi Kışla mahallesinde meydana geldi. 3 ayrı iş yerinden ve park halindeki kamyonetten bir miktar para ve cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçarken düşme anı güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Güven' timleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı Ü.Ş olduğunu belirleyip, aynı mahallede gezerken yakaladı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Ü.Ş, sorgusunun ardından 4 ayrı hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

Antalya hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
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