Antalya hırsızlık şüphelisine kamyonetteki 4 çürükten ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya hırsızlık şüphelisine kamyonetteki 4 çürükten ulaşıldı - Son Dakika

Antalya hırsızlık şüphelisine kamyonetteki 4 çürükten ulaşıldı

6 saat önce

Hırsızlık şüphelisine kamyonetteki 4 çürükten ulaşıldıANTALYA'da park halindeki iki aracın lastik ve jantlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan Barış Y., gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisine kamyonetteki 4 çürükten ulaşıldı

ANTALYA'da park halindeki iki aracın lastik ve jantlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan Barış Y., gözaltına alındı. Barış Y.'ye, kullandığı kamyonetin kasasındaki 4 çürükten ulaşıldı.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil ile kamyonetin lastik ve jantlarının 9 Şubat Pazar günü çalınması üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, olay sonrası bir kamyonetin hızla uzaklaştığını tespit etti. Detaylı inceleme yapan polis, kamyonetin kasasında 4 çürük olduğunu fark etti. Bölgedeki onlarca kamyonet üzerinde çalışma yapan polis, şüphelinin Barış Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Barış Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Satıldığı yerden alınan jant ve lastikler ise sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık sonrası kamyonetin seyir halindeki görüntüsü de kameralara yansıdı.

Antalya hırsızlık şüphelisine kamyonetteki 4 çürükten ulaşıldı

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
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