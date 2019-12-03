Son Dakika Haberleri: Antalya hollandalı mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı
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Antalya hollandalı mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldıTatil için erkek arkadaşıyla geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çektiği fark edilen Hollandalı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı

Tatil için erkek arkadaşıyla geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çektiği fark edilen Hollandalı kadın, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde alkole rastlanmayan kadının, erkek arkadaşıyla birlikte çevrede uyuşturucu aradığı iddia edildi.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Hollandalı W.J. ile kız arkadaşı Mariana dün öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir araç kiralama firmasından motosiklet kiraladı. Bir süre gezen çiftten W.J., Mariana'yı motosikletle birlikte Demokrasi Bulvarı'nda bırakıp, ortadan kayboldu. Ayakta durmakta, konuşmakta güçlük çeken ve tutarsız davranışlar sergilemeye başlayan Mariana, vatandaşların dikkatini çekti. Polise haber verildi. Gelen polisleri genç kadına alkolmetreyle ölçüm yaptı. Ancak Mariana alkollü çıkmadı. Bu sırada caddeden geçen bir öğretmenin tercümanlık yaptığı Mariana, durumunu izah edemedi. Bunun üzerine Hollandalı turist, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Motosiklet ise kiralanan firma yetkilisine teslim edildi. Mariana ve erkek arkadaşının tatil yaptıkları bölgede, uyuşturucu madde aradığı öne sürüldü.

Antalya hollandalı mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:12 Kaynak: DHA
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