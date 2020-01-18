Antalya hortum felaketinde kaybolan kader buse acar 1 yıldır bulunamadı-2 - Son Dakika

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Antalya hortum felaketinde kaybolan kader buse acar 1 yıldır bulunamadı-2
14 dakika önce
ANTALYA Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar 1 yıldır bulunamadı-2 (ekiyle)
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:16 Kaynak: DHA
ANTALYA Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar 1 yıldır bulunamadı-2 (ekiyle)
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