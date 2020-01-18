Antalya hortum felaketinde kaybolan kader buse acar 1 yıldır bulunamadı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya hortum felaketinde kaybolan kader buse acar 1 yıldır bulunamadı-2 - Son Dakika

Antalya hortum felaketinde kaybolan kader buse acar 1 yıldır bulunamadı-2

14 dakika önce

ANTALYA Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar 1 yıldır bulunamadı-2 (ekiyle)

ANTALYA Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar 1 yıldır bulunamadı-2 (ekiyle)

Antalya hortum felaketinde kaybolan kader buse acar 1 yıldır bulunamadı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:16 Kaynak: DHA
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