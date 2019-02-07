Antalya Hortum ve Fırtına, Meyveleri Sahile Sürüklemiş
31 dakika önce
Hortum ve fırtına, meyveleri sahile sürüklemişANTALYA ile ilçelerinde etkili olan hortum, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle hasar gören narenciye bahçelerindeki portakal ve mandalinaların, Konyaaltı Sahili'ne sürüklendiği görüldü.
Hortum ve fırtına, meyveleri sahile sürüklemiş
ANTALYA ile ilçelerinde etkili olan hortum, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle hasar gören narenciye bahçelerindeki portakal ve mandalinaların, Konyaaltı Sahili
'ne sürüklendiği görüldü. Antalya
'da, 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle tahrip olan narenciye bahçelerinde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. Narenciye üretiminin önemli merkezlerinden Kemer
, Kumluca
ve Finike
'de son 1 haftada etkili olan hortum ile fırtına sonrası hasar gören bahçelerdeki portakal ile mandalinalar, yağış nedeniyle yükselen derelerden denize döküldü. Kent merkezinde, Boğaçayı çevresindeki üretim alanlarının yanı sıra Antalya'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kumluca ve Finike ilçelerinden denize dökülen narenciye ürünleri, akıntıyla Konyaaltı Sahili'ne sürüklendi.
Dev dalgalarla kıyıya vuran odun ve ağaç dalları arasındaki yüzlerce kilo portakal ve mandalinalar dikkat çekti. Dalgaların plaja sürüklediği narenciye ürünlerini bazı kişilerin topladığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:11 Kaynak: DHA
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