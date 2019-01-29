Antalya Hortumda Balık Çiftliklerinden Kaçan Balıkları Avlıyorlar

Hortumda balık çiftliklerinden kaçan balıkları avlıyorlarANTALYA'nın Kemer ilçesini vuran hortum felaketinde hasar gören balık çiftliklerinden kaçan balıklar, olta balıkçılarının hedefi oldu.

Hortumda balık çiftliklerinden kaçan balıkları avlıyorlar



ANTALYA'nın Kemer ilçesini vuran hortum felaketinde hasar gören balık çiftliklerinden kaçan balıklar, olta balıkçılarının hedefi oldu.



Kemer'de 24 Ocak'ta oluşan hortumda Ulupınar Mahallesi'ndeki Maden Koyu açığındaki balık çiftlikleri zarar gördü. Balık çiftliklerindeki tahribatın ardından denizle buluşan levrek ve çipuralar, olta balıkçılarının hedefi oldu. Her sabah erken saatlerde sahile gelen olta balıkçıları, balık çiftliklerinden kaçan levrek ve çipuraları avlıyor. Balık çiftliklerinde ise hasar tespit çalışmalarına devam edildiği belirtildi.



160 KİLOMTRE UZAKTAN BALIK TUTMAYA GELDİLER



Tturizm sektöründe çalışan Serdar Salman (38), Hortumun olduğu gün patlamış bütün çiftlikler. Hemen o gün burası doldu. Alanya'dan bile 150-160 kilometre yoldan buraya balık tutmaya gelenler oldu. Tabii şu anda artık son zamanları. Balık da alışıyor ortama ve fazla yakalanamıyor. Ama ilk gün müthiş şekilde balık yakalandı. Kişi başı 20- 30 tane yakalayan var. Yine bir umut diye herkes geliyor. Birazda zaman geçirme dedi.



'NASİBİMİZİ ARIYORUZ'



Elvan Önder (36) ise Bölgemizde fırtına nedeniyle çiftliklerde patlama oldu. Bu nedenle yoğun bir balık sirkülasyonu var. Biz de amatör balıkçıyız. Diğer ilçelerden gelen arkadaşlarla birlikte balık tutmaya çalışıyoruz. Nasibimizi arıyoruz. İlk gün çıkamadım. İkinci gün çıktım. Balık alan arkadaşlarımız da oldu. Biz de aldık birkaç tane. Bu arada başka bir üzüntümüz var. Bir kız çocuğumuz, kız kardeşimiz kayıp. Bir an önce bulunmasını umut ediyoruz dedi.

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