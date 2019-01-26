Son Dakika Haberleri: Antalya Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Kader Buse Aranıyor

Antalya Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Kader Buse Aranıyor

1 saat önce

Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Kader Buse aranıyorAntalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20), arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Antalya Hortumun Dereye Uçurduğu Otomobildeki Kader Buse Aranıyor, System.String[]
Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Kader Buse aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20), arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Kemer ilçesinde önceki gün hortumun savurması sonucu Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları saat 09.00'da yeniden başladı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, İl Emniyet Müdürlüğünün dalgıç ekipleri, jandarmanın 10 kişilik kara ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile iki arama kurtarma köpeği katıldı. Yağış nedeniyle Ağva Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürütüyor.

Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da olay yerine gelerek çalışmalara katıldı. Baba Acar, yetkililerden bilgi aldı. Dün yapılan çalışmalarda Kader Buse Acar'ın çantası bulunmuştu. Diğer yandan Kadar Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın'ın Akdeniz Üniversitesi beyin cerrahi sevisindeki tedavisi sürüyor. Akkın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:50 Kaynak: DHA

Ağva, Antalya, Kemer, Güncel
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