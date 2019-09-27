Antalya huzursuz bebeklere su ve masaj terapisi

Huzursuz bebeklere su ve masaj terapisi

Antalya'daki bebek SPA merkezinde, nedensiz ağlayan ve gaz sancısı çeken huzursuz bebeklere uygulanan su ve masaj terapisi, hem bebeklerin hem de annelerin yüzünü güldürüyor. Boyunlarına takılan simitlerle jakuzili havuza bırakılan bebekler suda eğlenirken, havuz egzersizinin ardından yapılan masajla da rahatlıyor.

Nedensiz ağlayan, uyumayan ve gaz sancısı çeken bebeklerin boyunlarına takılan içi hava dolu simitlerle jakuzili havuz içinde yüzdürülmesi (floating), annelerin son günlerde başvurduğu popüler bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Bebek SPA merkezlerinde uygun ısıdaki küçük jakuzili havuzlara bırakılan bebekler, yaklaşık yarım saat kendi halinde hareket ediyor. Havuz egzersizinin masajla tamamlandığı uygulama, bebeklerde denge ve koordinasyon sisteminin gelişimine de destek oluyor. Bebeklerin motor becerilerini geliştiren, birçok beceriyi daha erken kazanmalarına yardımcı olan uygulama, duyularını tanımasına da yarar sağlıyor. Suyun bebekler üzerindeki etkisinden yararlanılan uygulamada bebekler daha mutlu, anneler ise bebeklerindeki sorunlarının azalmasından dolayı daha huzurlu.

0-14 AYLIK BEBEKLERE UYGULANIYOR

Antalya'da kurulu Milada Baby SPA Floating, 0-14 aylık bebeklerin anneleriyle birlikte hem egzersiz yaptıkları hem de eğlenceli zaman geçirdikleri yer olarak annelerin tercih ettiği bir merkez. İşletme sahibi Sinem Atalay (32), bebekleri en erken aylarda su ve masajın faydalarıyla tanıştırmayı amaçladıklarını belirtti. Bebeklerin boyunlarına takılan simitlerle kendilerine özel jakuzili havuzlara bırakıldığını söyleyen Atalay, '30 dakika boyunca bebekleri su içinde kendi hareketlerine bırakıyoruz. Daha sonra hemşiremiz bebeklerin suda çalışan kaslarını rahatlatmak için onlara masaj yapıyor dedi.

'15 GÜN ARALIKLA UYGULANIRSA FAYDALARI MAKSİMUM SEVİDE OLUR'

Gelişim sırasında bebeklerin bazı sorunlar yaşadığına dikkat çeken Atalay, 'Uyku problemi yaşayan, kolik, sancı çeken ve diş çıkarırken sıkıntı yaşayan bebekler bu uygulamayla hem suyun hem de masajın etkisiyle sorunlarına fayda buluyor diye konuştu. Bebeğin su ve masajı unutmaması için 15 gün aralıkla uygulamaya katılımını öneren Atalay, 'Böylelikle uygulamanın faydalarından da maksimum seviyede yararlanmış olur ifadelerini kullandı.

'KENDİ BEBEĞİM İÇİN BÖYLE BİR MERKEZ ARARKEN AKLIMA GELDİ'

14 aylık bir kızı olduğunu belirten Sinem Atalay, 'Antalya'da kendi bebeğim için böyle bir yer araştırırken olmadığını görünce 'Neden ben böyle bir yer yapmayayım' diye düşündüm. 3 ay önce de burayı açtım dedi. Atalay, bebeklerin eğlenceli bir ortamda rahatladığını söyleyerek, 'Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Biz mutluyuz, bebekler ve anneler mutlu diye konuştu.

MASAJ, KAS VE İSKELET SİSTEMİNE DE YARARLI

Havuzdan çıkarılan bebeklerin kaslarına masaj yapan kadın doğum hemşiresi Meriç Ebeci (24), masajın, bebeklerin kas ve iskelet sistemlerinin gelişimi için de çok faydalı olduğunu söyledi. Ebeci, masaj yapılan bebeklerin çok rahatladığını, bazı bebeklerin masaj yapılırken uykuya daldığını belirtti.

5 AYLIK EYLÜL'ÜN KEYFİ YERİNDE

5 aylık kızı Eylül'ün su ve masajı çok sevdiğini söyleyen Şeyda Karakoç (25), uygulamanın Eylül'e olumlu katkılar sağladığını belirtti. Karakoç, 'Eylül burada çok keyifli. Bebeğimin gelişimine katkısı olduğu için getiriyorum. Ayrıca Eylül'ün yüzme refleksini unutmamasını istiyorum dedi.

5 AYLIK MAVİ, 2 AYLIKKEN BAŞLAMIŞ

5 aylık Mavi'nin annesi Hülya Şimşek (32) ise bebeğinin su ve masajla tanışma nedenini 'kolik' olarak açıkladı. Üçüncü seansa geldiklerini belirten anne, 'Çok faydasını gördük. Mavi artık çok güzel uyuyor. Su ve masaj, bebeğimin gelişimine katkı da sağlıyor dedi.