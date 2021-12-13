Antalya için 2 gün kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ, Antalya'nın doğu ilçeleri için 2 gün kuvvetli sağanak ve kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 15 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerine kadar 'kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli' (50-85 kg), salı akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde 'yer yer kuvvetli kar yağışı' şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yarın akşam saatlerinden itibaren özellikle Alacabel Mevkii'nde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirtti.