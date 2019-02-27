Son Dakika Haberleri: Antalya İçin 'Fırtına' Uyarısı

Antalya İçin 'Fırtına' Uyarısı

2 saat önce

METEOROLOJİ'den Antalya'da yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Antalya İçin 'Fırtına' Uyarısı, System.String[]
METEOROLOJİ'den Antalya'da yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaçların devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:16 Kaynak: DHA

Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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