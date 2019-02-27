Antalya İçin 'Fırtına' Uyarısı

METEOROLOJİ'den Antalya'da yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ'den Antalya'da yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaçların devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - Antalya

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