Antalya için fırtına uyarısı
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Antalya'da yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:36 Kaynak: AA
Antalya'da yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 09.00-18.00 saatlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer saatte 40 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Muhtemel fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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