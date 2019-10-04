Son Dakika Haberleri: Antalya için fırtına uyarısı
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Antalya için fırtına uyarısı

27 dakika önce

Antalya'da yarın fırtına beklendiği bildirildi.

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Antalya'da yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 09.00-18.00 saatlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer saatte 40 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Muhtemel fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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