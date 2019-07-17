Son Dakika Haberleri: Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
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Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

1 saat önce

Antalya çevresi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

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Antalya çevresi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağının tahmin ediliği bildirildi.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:56 Kaynak: AA
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