Antalya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
1 saat önce
Antalya'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Antalya'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülürken ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:28 Kaynak: AA
Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı
Fırtına ve Hortumla İlgili Yalan Kayıp Paylaşımına Gözaltı
Karaman Bakan Kurum Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Müjdeyi Verdi! Mart Ayında Yolcu Taşımaya Başlayacak