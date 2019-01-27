Son Dakika Haberleri: Antalya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Antalya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

1 saat önce

Antalya'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Antalya'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülürken ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Manavgat, serik, Antalya, Güncel
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