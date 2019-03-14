Son Dakika Haberleri: Antalya İçin Sağanak Uyarısı

Antalya İçin Sağanak Uyarısı

1 saat önce

Antalya'nın doğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Antalya'nın doğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradi ilçeleri) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Sabah, serik, Antalya, Güncel
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