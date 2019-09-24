Son Dakika Haberleri: Antalya için sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya için sağanak uyarısı

36 dakika önce

ANTALYA'da, yarın gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Antalya için sağanak uyarısı, System.String[]

ANTALYA'da, yarın gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Yağışların, Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olmasının beklendiği de kaydedildi.

Sabah saatlerinden gece yarısına kadar etkili olacağı değerlendirilen sağanak nedeniyle olası ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadını başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı! Saldırganın daha önce çocuk öldürdüğü ortaya çıktı
İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:20:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya için sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]