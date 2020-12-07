Antalya için sağanak uyarısı - Son Dakika

Antalya'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden sonra batı ilçelerden başlayarak Antalya il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.