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Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4)
6 saat önce
AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:34 Kaynak: DHA
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