Son Dakika Haberleri: Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4)
Son Dakika Güncel Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4) - Son Dakika

Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4)

6 saat önce

AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi.

Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4), System.String[]

AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de yarın göreve çağırdı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, İtfaiye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:34 Kaynak: DHA
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