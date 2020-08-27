Antalya için sıcak çarpması uyarısı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin yarından itibaren Basra alçak basınç merkezi nedeniyle sıcak havanın etkisinde kalacağı belirtilirken, Antalya'da da hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine çıkarak 41 dereceye kadar ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiği açıklandı.

Geçen haftayı mevsim normallerindeki sıcaklıkla geçiren Türkiye'de yarından itibaren Basra alçak basınç merkezinin etkisiyle sıcaklığın artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre ise Antalya'da hava sıcaklığının 36 ile 41 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yarından itibaren başlayarak artması beklenen sıcaklığın 4 Eylül cuma gününe kadar mevsim normallerin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı kaydedildi.

Sıcak hava ve düşük neme karşı özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca hava sıcaklığının Burdur ve Isparta 'da 34 ila 38, Muğla 'da ise 36 ila 41 dereceler arasında seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizin Basra alçak basınç merkezinin etkisinde olması sebebiyle sıcak havanın etkisindedir. Hava sıcaklıklarının yarın itibarıyla 4 Eylül Cuma gününe kadar hissedilir derecede artarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının Burdur ve Isparta illeri genelinde 34 ila 38 derece, Muğla ve Antalya illeri genelinde 36 ila 41 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."