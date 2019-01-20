Son Dakika Haberleri: Antalya İçin Şiddetli Sağanak Uyarısı

Antalya İçin Şiddetli Sağanak Uyarısı

20 dakika önce

Antalya'nın merkez ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Antalya İçin Şiddetli Sağanak Uyarısı, System.String[]
Antalya'nın merkez ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya çevrelerindeki sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar devam edecek.

Yağışların, Antalya merkez ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden olası ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:59 Kaynak: AA

serik, Antalya, Güncel
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